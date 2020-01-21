ناجي، رغم الظروف تمسك بموهبته بعيداً عن الانظار فدخل الواجهة مبكراً

2020/01/21 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد: ذياب غانم الغناء بالنسبة له شيء عظيم، استغل الظروف التي مر بها من نزوح و تهجير ليطور موهبته رغم الامكانيات البسيطة التي كان يمتلكها، بدء الاهتمام بالفن منذ طفولته ولم يكن عينه على ان يصبح فنانا يغني في الاعراس بل كان جل اهتمامه بقدراته وتطويرها، الاسلوب الذي اخذه للغناء قليل جداً في الساحة …

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