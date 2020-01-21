بالصور .. تظاهرات السماوة

2020/01/21 | 13:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى قرب الدفاع المدني في محافظة المثنى .

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