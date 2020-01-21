2020/01/21 | 13:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر برلماني، الثلاثاء، عن بدء اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع عدد من النواب لحسم مرشح رئيس الوزراء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد قبل قليل اجتماعا مع عدد من النواب".

واضاف المصدر ان "الاجتماع سيناقش حسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء".

وكشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، امس الاثنين، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف قريبا المرشح لمنصب رئيس الوزراء، مبينا ان المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع صالح مع عدد من النواب لمناقشة حسم مرشح رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع صالح مع عدد من النواب لمناقشة حسم مرشح رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).