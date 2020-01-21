هل يوجد مخلوق بغير آلمالك؟

2020/01/21 | 13:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقال هام للغاية, ككل المقالات التي نشرت ..والعبرة لمن إعتبر بها, فهذه هي ألأيام تمضي و كلنا نقترب لحظة بعد أخرى من القيامة, ولا يفلح يومها إلا الذي طهرت […]

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