2020/01/21 | 13:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب ايراني: ثلاثة ملايين دولار مكافأة لمن يقتل ترامب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/21 | 13:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ايراني: ثلاثة ملايين دولار مكافأة لمن يقتل ترامب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ايراني: ثلاثة ملايين دولار مكافأة لمن يقتل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).