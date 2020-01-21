التربية: الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد ولا توجد اي نية لتأجيل السنة الدراسية الجارية ‏

2020/01/21 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي من محافظة ديالى، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2002)، بأن متظاهرين قطعوا طريق مجسر حيوي غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين قطعوا طريق مجسر المفرق (5كم غرب بعقوبة)، الذي يمثل جزءاً م

بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر أمني من محافظة كربلاء، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، بأن المتظاهرين اغلقوا المداخل والشوارع الرئيسة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "عدداً من متظاهري المحافظة قاموا، بإغلاق مدخل كربل

بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، بان المتظاهرين اغلقوا المداخل الرئيسية في المحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهري الديوانية، أغلقوا، مدخل طريق الديواني

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