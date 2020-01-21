تعرف على اسعار الدولار في العراق والذهب والنفط عالميا

2020/01/21 | 13:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.

اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفةسعر بيع للدولار = 122.000سعر شراء للـدولار = 121.000

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.96دولارالباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.00 دو...

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