الصحة تنفي إيقاف تعيين الصيادلة وأطباء الأسنان

2020/01/21 | 13:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إصدار أمر بإيقاف تعيينات الصيادلة وأطباء الأسنان من خريجي الكليات الأهلية والحكومية.

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