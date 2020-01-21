الكهرباء: خطة بديلة لتوفير الغاز السائل لمحطات التوليد

2020/01/21 | 13:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء،اليوم الثلاثاء،عن خطة بديلة لتوفير الغاز السائل لمحطات التوليد.

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