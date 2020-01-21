تعرف على احد قادة مظاهرات الناصرية الدكتور علاء الركابي ؟؟

2020/01/21 | 13:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هو الدكتور علاء الركابي ؟؟ اسمه الكامل : علاء كامل جبار معيبد الركابي، صيدلي ‌‌‎من الرفاعي قرية الإبراهيم وهو من ( البو حمودي ) وليس ركابي وإنما سكتت أسرته […]

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