بالوثيقة .. خامس قائد لشرطة ذي قار يتم تكليفه منذ بدء التظاهرات

2020/01/21 | 13:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، أمراً بتعيين العميد ناصر الأسدي قائدا لشرطة ذي قار، إذ يعد خامس قائد شرطة يعين منذ بدء التظاهرات.

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