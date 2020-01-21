العمل: وجبات جديدة تنتظر شمولها بمنح العاطلين

2020/01/21 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، شمول وجبات جديدة بمنح العاطلين عن العمل في حال توفر التخصيصات المالية.

وذكر رئيس فريق الرصد الميداني لوزارة العمل سالم تكليف الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعته "الغد برس"، أن "هناك أعداداً كبيرة للعاطلين سجلت ضمن قاعدة بيانات الوزارة"، لافتاً الى أن "الوزارة تعتزم إطلاق وجبات جديدة من منح للعاطلين عن العمل فور توفر التخصيصات المالية".

وأوضح أن "الوزارة تناقش مقترحاً بأن تكون المنحة ثابتة شهرية".

يشار الى أن وزارة العمل أطلقت الوجبة الأولى من منحة العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات ولفئات مختلفة".

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