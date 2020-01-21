الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بأنبوب نفط شمالي ذي قار

2020/01/21 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر في الدفاع المدني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن حريقا اندلع بأنبوب نفط شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "فرق الدفاع المدني في ذي قار هرعت لإخماد حريق اندلع بأنبوب نفط في قضاء الشطرة شمالي المحافظة".

وبين أن "الحريق لم تعرف أسبابه حتى الآن، حيث أحدث سحابة دخانية كبيرة في القضاء"، لافتا إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة ملابساته".

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