التربية: الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد ولا توجد اي نية لتأجيل السنة الدراسية

2020/01/21 | 13:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق ، الثلاثاء، أن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد ، ولا توجد اي نية لتأجيل السنة الدراسية الجارية .وقال فاروق، إنه "لا توجد اي نية لتأجيل السنة الدراسية الجارية في المحافظات التي تشهد تظاهرات واعتصامات عن الدوام الرسمي"، داعياً "أولياء أمور الطلبة إلى التحاق أبنائهم بالدوام حفاظاً على مستقبلهم التعليمي".واضاف أن "الوزارة حددت مواعيد امتحانات نصف السنة والكورس الأول لجميع المحافظات"، مشيرا إلى أن "الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد من دون أي تغيير".

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