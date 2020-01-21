2020/01/21 | 13:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يسعى العراق والأمم المتحدة، إلى وضع برنامج الكتروني لتسهيل جمع الأدلة عن جرائم داعش.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة كريم خان".وأضاف، أن "الجانبين بحثا اختصاص عمل فريق التحقيق الدولي الذي يقتصر على جمع الأدلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الارهابي فقط وتقديمها لسلطات التحقيق العراقية".وأوضح البيان، أن "الطرفين بحثا جهود الفريق في جمع الادلة ضمن برنامج الكتروني متطور لتسهيل عمل المحاكم وجهات التحقيق المختصة بهذا الخصوص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والأمم المتحدة يسعيان لوضع برنامج الكتروني لتسهيل جمع الأدلة عن جرائم داعش) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والأمم المتحدة يسعيان لوضع برنامج الكتروني لتسهيل جمع الأدلة عن جرائم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).