السجن 13 عاماً على الرئيس السابق للإنتربول في الصين

2020/01/21 | 13:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن القضاء الصيني، اليوم الثلاثاء، عن الحكم بالسجن 13 عاماً وستة أشهر على الرئيس السابق للإنتربول الصيني مينغ هونجوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية بعد إدانته بالفساد.

وقالت المحكمة الشعبية في تيانجين أنه "حكم أيضاً على مينغ البالغ من العمر 65 عاما، بالسجن 13 عاماً وستة أشهر ودفع غرامة مقدارها مليونا يوان صيني (نحو 260 ألف يورو) بعد اثبات التهم الموجهة اليه بالفساد المالي والاداري.

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