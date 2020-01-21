بالصور.. قبائل البدور تنحر الإبل لإطعام المعتصمين في ذي قار

2020/01/21 | 13:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، بان قبائل البدور قامت بنحر الإبل لإطعام المعتصمين ذي قار.

وقال مراسلنا، ان متظاهري ذي قار مستمرون بمنع الشاحنات من عبور جسر فهد غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، مبينةً ان قبائل البدور قامت بنحر الإبل لإطعام المعتصمين.

هذا وتأتي أسباب قطع الطرق الى تأخر الحكومة الاتحادية في تنفيذ مطالب المتظاهرين وانتهاء المدة التي حددتها محافظة الناصرية لاختيار رئيس وزراء.

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