2020/01/21 | 14:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاضرين الى منتدى دافوس وعدم اللقاء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة نائب عراقي لمقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في دافوس) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة نائب عراقي لمقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في دافوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).