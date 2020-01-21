2020/01/21 | 14:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- اتهم زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي الثلاثاء المخابرات الإيرانية بصورة غير مباشرة، بتلفيق خبر زعم وفاته وذلك "تمهيداً لاغتياله".

وتداول ناشطون يوم أمس تقارير تحدثت عن وفاة علاوي في أحد مستشفيات بغداد.



وسارعت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأسبق في نفيها.

وقال مكتب علاوي في بيان إن "أجهزة مخابرات لدولة جارة" نشرت خبر وفاة علاوي "والتي دأبت على محاربته والوقوف ضده".

وكان علاوي يشير في بيانه الى إيران وبصورة ضمنية.

وقال إن تلك الدولة "تمكنت من السلطة في العراق لشديد الأسف بسبب ضعف المواقف العربية من جهة وضعف المواقف الدولية من جهة أخرى".

وكثيرا ما تنفي طهران التدخل في السياسة العراقية وتقول إن المساعدة التي تقدمها لبغداد تهدف للمساهمة في هزيمة تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن "ادعاء هذه الأجهزة إن الدكتور علاوي قد مات (يأتي) تمهيداً لاغتياله"، مشيراً الى أن علاوي "يتمتع بصحة جيدة".

ودأب علاوي على انتقاد التدخلات الإيرانية بشؤون بلاده، واتهمها مرارا برسم خط أحمر على توليه منصب رئاسة الوزراء رغم فوزه بانتخابات 2010.

وتقدم علاوي على نوري المالكي في تلك الانتخابات التشريعية إلا أن غريمه، الذي تربطه علاقة جيدة بإيران، شكل الحكومة وفق اتفاق مسنود بقرار المحكمة الدستورية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يتهم "مخابرات دولة جارة" بالسعي لاغتياله) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يتهم "مخابرات دولة جارة" بالسعي لاغتياله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).