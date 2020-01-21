شرطة ميسان تؤكد انسيابية الحركة في شوارع المحافظة وعدم وجود قطوعات

2020/01/21 | 14:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اكدت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، انسيابية الحركة في شوارع المحافظة .وقال بيان عن قيادة الشرطة “أن مناطق مدينة العمارة تشهد الآن انسيابية حركة مرور العجلات والأشخاص المارين منذ الصباح الباكر ، مشيرأ إلى أن الدوائر الحكومية الخدمية والتعليمية تواصل عملها على أكمل وجه.وشدد على أن الأجهزة الأمنية توفر الاجواء الآمنة للجميع […]

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