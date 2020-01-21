إحترموا السلطة الرابعة ..أيها الضيوف !!

2020/01/21 | 14:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب بقيت السلطة الرابعة تتربع على عرش صاحبة الجلالة منذ عقود من السنين ، وهي من تمنح الكثيرين الاضواء ، وهي من توصل صوت الشعب والنخب الثقافية ومختلف الانشطة الاخبارية الى ملايين المتابعين ممن يجدون فيها الاستفادة من المعلومة او متعة الاستماع الى برامجها وتوجهاتها المختلفة!! البعض من ضيوف القنوات الفضائية وهم قلة قليلة […]

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