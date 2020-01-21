2020/01/21 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط 35 سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي‎ ‎) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط 35 سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي‎ ‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).