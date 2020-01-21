2020/01/21 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط 35 سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط 35 سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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