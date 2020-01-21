النزاهة تضبط مخالفة قانونية في بيع عقار يعود لمسؤول بالنظام السابق

2020/01/21 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تفاصيل الحكم في قضية بيع عقار تعود ملكيته لأحد المسؤولين في النظام السابق، مبينة أن العقار مشمول بالحجز بالقرار رقم (88 لسنة 2003)، وأن إجراءات البيع تمَّت خلافاً للقانون.وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الثلاثاء ، ان دائرة التحقيقات في الهيئة، اشارت في معرض حديثها […]

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