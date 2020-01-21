2020/01/21 | 14:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطـــلاق منتــــدى"دافـــوس" بـــ حضــــور 3000 مشــــارك) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطـــلاق منتــــدى"دافـــوس" بـــ حضــــور 3000 مشــــارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).