الاعلان عن 1800 من أسماء المقبولين بتعيينات الأجر يومي2020

2020/01/21 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت محافظة نينوى و بلدية الموصل عن تعيين 1800 موظف بعقد أجر يومي .و قال نجم الجبوري محافظ نينوى على أنه عين 1800 موظف بعدة درجات وظيفية بعقد أجر يومي لثلاثة أشهر قابلة للتمديد و كان لبلدية الموصل الحظ الاكبر بواقع 1000 موظف و 800 موظف لبلدية نينوى, استنادا الى قرار مجلس الوزراء […]

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