عمرو إمام عمر - الإمبريالية تطورها و صراعها الإستعمارى (الحلقة الخامسة)

2020/01/21 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمرو_إمام_عمر صعود البورجوازية و تطور الفكر السياسىصراع الأقطاع و المدن البورجوازيةفى الحلقة الثالثة من السلسلة تعرفنا على المدن البورجوازية التى بدأت فى القرن الثانى عشر ، و يقول المؤرخ الألمانى أوتو فريزنج1 Otto Freising المعاصر لتلك الفترة فى هذا الصدد بعد رصده لتلك المدن خاصة فى الشمال الإيطالى إن مجتمعات المدن توقفت عن ان تكون أقطاعية و أنه بات يندر وجود نبيل أو عظيم فى الأرض المحيطة بها لا......

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