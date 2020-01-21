2020/01/21 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد الكرة، الثلاثاء، عن عقد اجتماع لعمومية الاتحاد يوم السبت المقبل في بغداد.وقال أمين سر الاتحاد وكالة طارق أحمد في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الاتحاد أكمل كافة الأمور الإدارية واللوجستية الخاصة بانعقاد المؤتمر”، داعياً أعضاء الهيئة العامة إلى “جلب كتب رسمية تخولهم حضور المؤتمر حيث يعد هذا الشرط إلزامياً للحضور”.وأضاف أحمد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد اجتماع عموميته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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