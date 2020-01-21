2020/01/21 | 14:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف الاشرف، الثلاثاء، عن اخمادها حريق نشب في احد فنادق المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية.وقال المنسق الاعلامي للمديرية على تويج في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق نشب في فندق قصر الدر في شارع زين العابدين وسط المدينة”.وأضاف تويج، أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق نشب في فندق وسط النجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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