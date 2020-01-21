شرطة ذي قار تنفي تعرض انابيب النفط في الشطرة للتخريب

2020/01/21 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرض الانابيب الناقلة للنفط في الشطرة لعمل تخريبي.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "خبر تعرض الانابيب الناقلة للنفط في الشطرة لعمل تخريبي غير صحيح"، مؤكدة ان "ما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة" .

وبينت ان "الانبوب تمت صيانته قبل فترة وتبقت بعض البقع النفطية الى جانب اكداس القمامة التي يقوم بحرقها الاهالي بشكل دوري مما احدث حريق هائل بعد تماس النار مع المستنقع"، مؤكدة انه "تم اخماده والسيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني".

يذكر ان مصدر امني افاد لـ"الغد برس" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعرض احد الانابيب الناقلة للنفط في الشطرة للكسر.

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