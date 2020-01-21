مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقتل ترامب

2020/01/21 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال النائب أحمد حمزة "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة 3 ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب"، بحسب الوكالة.

ولم يوضح حمزة ما إذا كان القرار صادرا عن رجال الدين الذين يتولون الحكم في إيران لتهديد ترامب.

وتعد كرمان مسقط رأس قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة بالعراق في الثالث من كانون الثاني.

وأدى مقتل سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية نفذت بأوامر من ترامب، إلى تصعيد الموقف الأمريكي الإيراني.

وسبق أن نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله، إن طهران تدرس سيناريوهات انتقامية بعد الضربة الأمريكية.

وقصفت إيران بصواريخ باليستية قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون ردّاً على مقتل سليماني، دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

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