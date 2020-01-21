بيان النصيحة.. ليث شبر

2020/01/21 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليث شبر أقول لكم أيها الأحبة يا أبطال الانتفاضة أيها الرابضون في سوح الانتفاضة في بغداد والناصرية والنجف والبصرة والعمارة والكوت والديوانية وبابل والسماوة وكربلاء حان الوقت لتقدم انتفاضتكم الأسماء المرشحة التي ترتضونها ويرتضيها الشعب العراقي ولتقدموا من كل محافظة مرشحين أو أكثر..فالحق أقول لكم أن هذه الأحزاب لن تقدم مرشحا وطنيا الا […]

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