مؤسس منتدى دافوس: العالم في حالة طوارئ

2020/01/21 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقبل مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، اليوم الثلاثاء، القادة السياسيين وقادة الأعمال في اجتماع هذا العام في دافوس، قائلاً إن العالم في حالة طوارئ.

وقال شواب أمام الحضور في الجلسة الافتتاحية "لا نريد مواجهة التفكك السياسي والاقتصادي المستمر".

وأضاف "لا نريد الوصول إلى نقطة تحول لا رجعة فيها عن تغير المناخ، ولا نريد أن نترك الأجيال القادمة" .

وأضاف للحضور قائلاً إن المنتدى سيكون "متجرًا للمهام وليس متجرًا للحديث"، بهدف تحقيق تقدم ملموس بحلول نهاية الأسبوع بشأن قضايا مثل تغير المناخ والاستثمار الأخضر.

وقال: "بإمكان كل واحد منا أن يساعد في خلق عالم أفضل حيث نحن قادة الأعمال أو قادة الحكومات أو قادة المنظمات غير الحكومية، أو العلماء أو الشباب، لايمكننا خلق عالم أفضل فقط، يجب أن نخلق عالماً أفضل".

ويعمل المنتدى على تحويل تركيزه في السنوات الأخيرة من الطريقة التي تحول بها التكنولوجيا الحياة إلى البيئة والممارسات التجارية المسؤولة التي تعزز الوظائف وتحارب تغير المناخ وتعمل من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية.

انطلق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية اليوم الثلاثاء 21-1-2020 ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته، حيث تحول المنتدى الذي يعود تاريخه إلى 1970 إلى حدث يجمع زعماء العالم ورؤساء الشركات الكبرى وخبراء الاقتصاد سنوياً.

حيث سيكون المنتدى تحت شعار (من أجل عالم متماسك ومستدام)، ويتم تسليط الضوء على القضايا العالمية المرتبطة بالاقتصاد والسياسة والأمن والاستقرار.

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