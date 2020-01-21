ضبط ٣٥ سيارة معدة للتهريب في جمرك ام قصر الشمالي

2020/01/21 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 35 سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في جمرك ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "السلطة الجمركية في ميناء ام قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة تمكنت من ضبط ٩ حاويات بداخلها 35 سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأكدت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

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