بالفيديو .. ناشطون يرصدون

2020/01/21 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى رصد ناشطون في محافظة ديالى، انتشار قناصة فوق سطح احد البنايات الحكومية المواجهة لمجسر بعقوبة الذي يسيطر عليه المتظاهرين الان .يشار الى ان "كلكامش برس" غير مسؤولة عن بعض العبارات الواردة في الفيديو بقدر حفاظها على نقل الحقيقة للمتابع العراقي .

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