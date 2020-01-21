2020/01/21 | 14:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط (٩) حاويات حجم ٤٠ قدم قدم تحتوي (٣٥) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة في بيانو تلقته وكالة صدى على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط 35 سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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