القاضي رحيم العكيلي: نشر اسم الحدث المتهم او صورته جريمة يعاقب ‏عليها القانون

أصدر القاضي، رحيم العكيلي، توضيحا بشأن نشر صور لمعتقلين بتهمة نقل الاطارات.
وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بفيسبوك، إن نشر اسم الحدث المتهم او صورته جريمة يعاقب عليها القانون، متسائلاً: هل سيلاحق من فعلها.
وأضاف العكيلي، أن المادة الثالثة والستين من قانون رعاية الاحداث العراقي، تنص أولاً، لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى معرفة هويته، وثانيا، يعاقب المخالف لأحكام الفقرة أولاً من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمئة دينار.
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