القاضي رحيم العكيلي: نشر اسم الحدث المتهم او صورته جريمة يعاقب ‏عليها القانون

2020/01/21 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القاضي، رحيم العكيلي، توضيحا بشأن نشر صور لمعتقلين بتهمة نقل الاطارات.‏

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بفيسبوك، إن نشر اسم الحدث المتهم او صورته جريمة يعاقب ‏عليها القانون، متسائلاً: هل سيلاحق من فعلها.‏

وأضاف العكيلي، أن المادة الثالثة والستين من قانون رعاية الاحداث العراقي‏‎، تنص‎ أولاً، لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى ‏معرفة هويته، وثانيا، يعاقب المخالف لأحكام الفقرة أولاً من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا ‏تزيد عن خمسمئة دينار.‎

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