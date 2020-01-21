نفط ذي قار: الحريق يبعد عن الأنبوب النفطي 15 مترا

2020/01/21 | 15:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة نفط ذي قار في العراق، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن أنباء احتراق أنبوب نفطي في قضاء الشطرة....

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