2020/01/21 | 15:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف أسباب اعتذار أغلب مرشحي رئاسة الوزراء عن تسلم المنصب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف أسباب اعتذار أغلب مرشحي رئاسة الوزراء عن تسلم المنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).