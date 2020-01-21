الايزيديون يفتحون اولى مدارسهم الدينية في بلاد الكنغارو

2020/01/21 | 15:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنگال وهجرة الآلاف من العوائل الايزيدية الى خارج البلاد بحثآ عن السلام والأمان ،وللحفاظ على العادات والتقاليد الدينية والحفاظ على لغتهم ،الايزيديين في أستراليا بموافقة الحكومة الأسترالية يفتحون اول مدرسة دينية لدراسة الديانة الايزيدية.الناشط الايزيدي حجي بير كندور اكد ل “ايزيدي 24” …

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