ترامب من دافوس: اقتصادنا هو الأقوى.. واجتماع منتظر مع برهم

2020/01/21 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأقوى عالميا، فيما تشهد البلاد نموا غير مسبوق.

وأضاف ترامب في كلمة له خلال مؤتمر دافوس بسويسرا، الثلاثاء، أن "أداء الولايات المتحدة لم يكن جيدا حين استلمت منصبه"، وقال: "بالرغم من كل شيء، تمكنا من إنتاج واستحداث استثمارات كبيرة".

وأوضح ترامب أن إدارته استطاعت توفير أكثر من سبعة ملايين فرصة عمل، كما أن نسبة البطالة قد وصلت لمستوى هو الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة.

وأردف الرئيس الأميركي قائلا: "ارتفعت الأجور خلال إدارتي..



وكانت الاستفادة الأكثر للفقراء".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الثلاثاء، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني.





ويجري ترامب أيضا محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، وفق ما أفاد البيت الأبيض، الاثنين.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق منذ اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير قرب مطار بغداد.

وطالب البرلمان العراقي الحكومة بأن تقر سحب 5200 جندي أميركي ينتشرون في البلاد في إطار التصدي لتنظيم داعش.

ويبحث ترامب مع خان إمكانات وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاق سلام مع متمردي طالبان.

وعرضت طالبان أخيرا على الأميركيين وقفا موقتا لإطلاق النار، ما قد يؤدي إلى إحراز تقدم في المفاوضات.

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