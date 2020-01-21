الحكمة: الكتل السياسية تضع الاعتراضات أمام بعض الشخصيات التي تتعارض مع مصالحها

2020/01/21 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو تيار الحكمة محمد حسام، ان تأجيل تكليف رئيس الوزراء الجديد جاء بسبب استمرار الصراع السياسي على ما يسمى بالاستحقاقات الانتخابية.

واوضح حسام، ان مسألة تكليف رئيس الوزراء الجديد تم تأجيلها الى الأيام القليلة المقبلة، مبيناً ان الكتل السياسية ما تزال تضع الاعتراضات والفيتو امام بعض الشخصيات والاسماء لوجود اختلافات بين هذه الشخصيات مع مصالحها استمراراً لمنهج المصالح السياسية والحزبية الضيقة.

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