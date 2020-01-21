الكهرباء تطلق خطة بديلة لتوفير الغاز السائل لمحطات الكهرباء

2020/01/21 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، عن خطة بديلة لتوفير الغاز السائل لمحطات التوليد.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن خلية الأزمة في وزارة الكهرباء، ناقشت الخطة البديلة في تمديد إمدادات الوقود بالنسبة لمحطات الكهرباء وتعويض النقص الحاصل في تجهيز الغاز للمحطات.

وأوضح العبادي أن مشكلة الغاز الإيراني لا تزال مستمرة ولم يتم معالجتها.

وأشار الناطق باسم وزارة الكهرباء إلى أن موضوع ساعات تجهيز الكهرباء أثر في معدل انخفاض الإنتاج لمحطات التوليد.

كما بين أن تجهيز الوقود من قبل وزارة النفط تكون مكلفة وأن قدرة وزارة النفط على تجهيز هذه المحطات بشكل يتناسب ورفع قدرته الإنتاجية صعبة جداً لأن البنية التحتية لوزارة النفط تعرضت إلى أعمال تخريب.

كما أوضح أن توقف إمدادات الغاز من حقل الأحدب أثر بشكل كبير في انخفاض معدلات الإنتاج في محطة الناصرية ومحطة واسط الحرارية وكذلك عدم التزام المحافظات في توزيع الكهرباء أدى إلى انخفاض ساعات التجهيز.

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