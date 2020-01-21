مفوضية حقوق الانسان تكشف حصيلة شهداء وجرحى التظاهرات خلال الـ 48 ساعة الماضية

2020/01/21 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، حصيلة شهداء وجرحى التظا...





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