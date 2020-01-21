2020/01/21 | 15:23 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرف على خليفة البغدادي واسمه الحقيقي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نقلاً عن مصادر استخبارية، أنّ الزعيم الجديد لتنظيم "داعش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرف على خليفة البغدادي واسمه الحقيقي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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