تعرف على خليفة البغدادي واسمه الحقيقي

2020/01/21 | 15:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نقلاً عن مصادر استخبارية، أنّ الزعيم الجديد لتنظيم "داعش...

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