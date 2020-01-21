رئاسة الجمهورية تنفي عقد اجتماع مع المرشح لرئاسة الحكومة محمد علاوي

2020/01/21 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، عقد اجتماع مع المرشح لرئاسة الحكومة محمد علاوي.وقال مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني، في تصريح صحفي إنه "لا صحة لأي مباحثات او اجتماع جرى مع محمد توفيق علاوي مرشح رئاسة الوزراء".وأضاف الكناني، أن "هذه الكلام غير صحيح وعار عن الصحة ويدخل ضمن قصة ألف ليلة وليلة، محمد علاوي كان زميل لنا في الدورة البرلمانية الثانية قبل استيزاره ولم نلتقي به منذ سنوات".

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