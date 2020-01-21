تظاهرات ما بعد مهلة الناصرية.. /10/ قتلى في ثلاث محافظات

2020/01/21 | 15:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق ارتفعت حصيلة قتلى #التظاهرات العراقية خلال اليومين الماضيين إلى /10/ أشخاص، فيما سقط أكثر من /80/ جريحاً، بعضهم في حالات خطرة.وقال مراسل “الحل العراق“، إن […]

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