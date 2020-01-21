مساع نيابية لتحويل الاتفاقية الصينية إلى قانون

2020/01/21 | 15:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، الثلاثاء، عن مساع برلمانية لدراسة اتفاقية العراق مع الصين وتحويلها الى قانون، مؤكدا أن الاتفاقية “مهمة جدا”.

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