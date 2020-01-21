مقتل وإصابة متظاهرين خلال صدامات قرب سريع محمد القاسم وسط بغداد

2020/01/21 | 15:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل واصابة عدد من المتظاهرين في العاصمة بغداد، خلال مواجهات مع القوات الأمنية قرب سريع محمد القاسم بمنطقة الكيلاني.

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