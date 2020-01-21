قوات الامن تتعرض لجنازة شهيد اثناء تشييعه في كربلاء ..(فيديو)

2020/01/21 | 15:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء تعرض مشيعوا جنازة "الشهيد علي العامري "الذي قتل امس برصاص القوات الامنية للرمي ومسيل الدموع في كربلاء .

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