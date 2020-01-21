عيبان محمد السامعي - علي عبدالرزاق باذيب.. الحاضر دوماً

2020/01/21 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عيبان_محمد_السامعي يصادف اليوم مرور الذكرى الـ29 لرحيل المناضل الوطني والمفكر التقدمي والمثقف العضوي علي عبدالرزاق باذيب, أحد أهم وأبرز رموز اليسار الماركسي في اليمن منذ منتصف القرن الماضي, والذي رحل عن دنيانا في 21 يناير 1991م, بعد أن ترك للأجيال تراثاً نظرياً ثرياً وتجربة نضالية حافلة بالعطاء والتميز.ترك علي باذيب بصمات مضيئة في أكثر من مجال, في السياسة والثقافة والأدب والصحافة والإعلام والعمل النقابي وال......

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